Scènes de Pays Bonjour Bonheur | Cie Mesdemoiselles Hippodrome de la Prée Beaupréau-en-Mauges
Scènes de Pays Bonjour Bonheur | Cie Mesdemoiselles Hippodrome de la Prée Beaupréau-en-Mauges dimanche 30 août 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Scènes de Pays Bonjour Bonheur | Cie Mesdemoiselles
Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30 16:55:00
Date(s) :
2026-08-30
Spectacle gratuit dans le cadre de la Féria Made in Mauges à Beaupréau
Va chercher bonheur !
Bienvenue sur le plateau de Bonjour Bonheur ! Ça rit dans les tripes et ça s’enjaille dans les coeurs. Malgré l’atmosphère de bienveillance, l’émission haute en couleur dérape, la présentatrice craque…
Dans une mise en scène décalée, servie par des ballets sur ballons, des portés acrobatiques et des chorégraphies insensées, la Cie Mesdemoiselles questionne la notion de bonheur.
Dès 6 ans
Dans le cadre de LA PETITE ANGEVINE, UNE FÉRIA MADE IN MAUGES, organisée par la Société des Courses de Beaupréau .
Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
Free show as part of the Féria Made in Mauges in Beaupréau
L’événement Scènes de Pays Bonjour Bonheur | Cie Mesdemoiselles Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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