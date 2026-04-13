Rhapsodies, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes
Rhapsodies, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes lundi 15 juin 2026.
Rhapsodies Lundi 15 juin, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T20:30:00+02:00 – 2026-06-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-15T20:30:00+02:00 – 2026-06-15T22:00:00+02:00
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !
Rhapsodies, de Sylvain Levey | par L’Atelier alterné #1, encadré par Eric Antoine | Comédie sociale
D’un côté, une émission de télé-réalité, du casting à la diffusion. De l’autre, la chronique de la chute de deux modestes foyers américains, ruinés par la crise des subprimes. Les deux récits s’entremêlent, sur un ton à la fois drôle, grinçant et cruel…
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/rhapsodies-pleins-feux-lun-15-juin-a-20h30 »}]
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène ! Rhapsodies, de Sylvain Levey par L’Atelier alterné #1, encadré par Eric Antoine. Comédie sociale. Théâtre
Adec
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