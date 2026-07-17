Riathlon VTT & pétanque Riaillé
samedi 5 septembre 2026 · Riaillé
Informations pratiques
Riaillé
Riathlon VTT & pétanque
Lavoir de Riaillé Riaillé Loire-Atlantique
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
En duo, en famille ou entre amis, venez participer à ce Riathlon unique un tour de VTT et de la pétanque, venez tenter votre chance !
Venez participer au Riathlon en duo pour faire un circuit de 4,5 km en VTT suivi d’une séance de tirs de pétanque. Un biathlon légèrement différent.
Rendez-vous à 14h au Lavoir de Riaillé
Participation au Riathlon
– à partir de 12 ans
– 15€ le duo
– Inscription sur HelloAsso (https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-riaille/evenements/riathlon)
Bar et restauration sur place. .
Lavoir de Riaillé Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 55 49 00 comiteriaille@gmail.com
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English :
Whether you’re a duo, a family or a group of friends, come and take part in this unique Riathlon: a mountain bike ride and a game of pétanque come and try your luck!
L’événement Riathlon VTT & pétanque Riaillé a été mis à jour le 2026-07-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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