Informations pratiques

Riaillé

Riathlon VTT & pétanque

Lavoir de Riaillé Riaillé Loire-Atlantique

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

En duo, en famille ou entre amis, venez participer à ce Riathlon unique un tour de VTT et de la pétanque, venez tenter votre chance !

Venez participer au Riathlon en duo pour faire un circuit de 4,5 km en VTT suivi d’une séance de tirs de pétanque. Un biathlon légèrement différent.

Rendez-vous à 14h au Lavoir de Riaillé

Participation au Riathlon

– à partir de 12 ans

– 15€ le duo

– Inscription sur HelloAsso (https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-riaille/evenements/riathlon)

Bar et restauration sur place. .

Lavoir de Riaillé Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 55 49 00 comiteriaille@gmail.com

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English :

Whether you’re a duo, a family or a group of friends, come and take part in this unique Riathlon: a mountain bike ride and a game of pétanque come and try your luck!

L’événement Riathlon VTT & pétanque Riaillé a été mis à jour le 2026-07-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis