Carlux

Ribs and Blues

650 Route de la Dordogne Carlux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Soirée Ribs and Blues au Café de la Gare Doisneau à Carlux le 6 juin 2026. Concerts blues avec Shrimp City Slim (USA) et Dr Pickup (UK), accompagnés de ribs marinés et fumés. De 19h30 à 22h30.

Le Café de la Gare Doisneau à Carlux vous invite à une soirée exceptionnelle Ribs and Blues le samedi 6 juin 2026, de 19h30 à 22h30.

Au programme travers de porc marinés et fumés, ambiance chaleureuse et concerts blues avec deux artistes internationaux, Shrimp City Slim (USA) et Dr Pickup (UK). Une soirée placée sous le signe de la musique live, du partage et de la convivialité dans l’atmosphère unique du Café de la Gare Doisneau.

Réservations et renseignements 05 53 59 81 88. .

650 Route de la Dordogne Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 81 88

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English : Ribs and Blues

Ribs and Blues evening at the Café de la Gare Doisneau in Carlux on June 6, 2026. Blues concerts with Shrimp City Slim (USA) and Dr Pickup (UK), accompanied by marinated and smoked ribs. From 7.30pm to 10.30pm.

L’événement Ribs and Blues Carlux a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du pays de Fénelon