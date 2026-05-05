Richard Galliano, Théâtre du Vésinet, Le Vésinet

Richard Galliano Mardi 5 mai, 20h30 Théâtre du Vésinet Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T20:30:00+02:00 – 2026-05-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T20:30:00+02:00 – 2026-05-05T22:30:00+02:00

Richard Galliano au Théâtre du Vésinet à Le Vésinet propose une soirée musicale exceptionnelle dirigée par Fayçal Karoui. Le concert met en lumière l’univers du grand accordéoniste et bandonéoniste ainsi que la direction exigeante de l’orchestre de Pau – Pays de Béarn.

La programmation alterne œuvres de Richard Galliano, pièces d’Astor Piazzolla et pages orchestrales de Maurice Ravel, offrant un parcours entre chanson, jazz et tango. Fayçal Karoui, directeur musical depuis 2002, conduit l’ensemble avec curiosité et ambition pour mêler répertoire et création.

Le spectacle revient sur la carrière marquante de Richard Galliano, dont les collaborations ont transformé l’histoire de l’accordéon, et souligne la complicité retrouvée entre le soliste et le chef vingt ans après leur première rencontre.

Théâtre du Vésinet 59 Boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France

Richard Galliano