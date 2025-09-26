Richard Manetti & JB Baudin Quartet Le Son de la Terre PARIS 05
Richard Manetti & JB Baudin Quartet Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 10 mai 2026.
JB Baudin à l’accordéon, Richard Manetti à la guitare, ,Bruno Rousselet à la contrebasse et Mathieu CHÂTELAIN à la guitare rythmique.
Entre le swing envoûtant de Django Reinhardt et les nuances du jazz contemporain, laissez-vous emporter par leur sensibilité profonde et leur virtuosité éclatante.
Une soirée riche en émotions, dans une ambiance chaleureuse et intimiste.
Richard MANETTI : Guitare
JB BAUDIN : Accordéon
Bruno ROUSSELET : Contrebasse
Mathieu CHÂTELAIN : Guitare Rythmique
Plongez dans un moment hors du temps avec un trio d’exception.
Le dimanche 10 mai 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Public adultes.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05