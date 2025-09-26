Richard Manetti & JB Baudin Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Richard Manetti & JB Baudin Quartet Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 10 mai 2026.

JB Baudin à l’accordéon, Richard Manetti à la guitare, ,Bruno Rousselet à la contrebasse et Mathieu CHÂTELAIN à la guitare rythmique.

Entre le swing envoûtant de Django Reinhardt et les nuances du jazz contemporain, laissez-vous emporter par leur sensibilité profonde et leur virtuosité éclatante.

Une soirée riche en émotions, dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

Richard MANETTI : Guitare

JB BAUDIN : Accordéon

Bruno ROUSSELET : Contrebasse

Mathieu CHÂTELAIN : Guitare Rythmique

Plongez dans un moment hors du temps avec un trio d’exception.

Le dimanche 10 mai 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Public adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05