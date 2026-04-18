Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ride and Bike Ride and run Dog and run Ecurie de la ferme Annéot

Ride and Bike Ride and run Dog and run Ecurie de la ferme Annéot dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Ecurie de la ferme

Adresse : 12 Rue de la Ferme

Ville : 89200 Annéot

Département : Yonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5 5 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Annéot

Ride and Bike Ride and run Dog and run

Ecurie de la ferme 12 Rue de la Ferme Annéot Yonne

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

L’écurie de la ferme vous propose une manifestation sportive   .

Ecurie de la ferme 12 Rue de la Ferme Annéot 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   ecuriedelafontaine.evenements@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ride and Bike Ride and run Dog and run

L’événement Ride and Bike Ride and run Dog and run Annéot a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme du Grand Vézelay