Ilhet

Ride Day Marbre

Place ILHET Ilhet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’esprit

Une journée. Des navettes. Des descentes. Et une bonne dose de plaisir à VTT.

Le Ride Day Marbres c’est le nouveau format que te propose l’asso VTT Aure ! Du ride, du partage et de la bonne humeur ! Que tu sois là pour envoyer ou simplement profiter, tout est pensé pour se faire plaisir entre passionnés.

Le temps d’une journée, viens explorer les plus belles spéciales enduro du secteur de la Porte des Vallées, à ton rythme et selon tes envies. Ici, pas de pression (excepté à la buvette) ni de chrono juste du bon ride entre amis !

Le concept

Un format libre et accessible à tous, riders comme accompagnants

Pas de parcours imposé

Des traces GPS pour partir à l’aventure

Un accompagnement au départ des spéciales pour te guider (en groupe)

Des shuttles (navettes + remorques) pour enchaîner les descentes sans trop se cramer à la montée

Au programme

Café à partir de 8h30, Ilhet

Shuttle toutes les 30 min durant la journée

Casse-croûte le midi pour reprendre des forces au Stand des marbres

Animations et jeux pour tenter de gagner des lots !

Stand lavage vélo

Visite des Marbres 2026 (Inscription solo)

Parce qu’il n’y a pas de sport sans culture, nous proposons aux accompagnants une visite guidée gratuite sur le thème des marbres royaux de Sarrancolin et Ilhet, Avec un-e Guide-conférencière du pays d’art et d’histoire Aure-Louron.

Début de la visite à 10 h sur la place de Sarrancolin fin de la visite prévue à midi.

Inscription préalable obligatoire sur le site. .

Place ILHET Ilhet 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The spirit

One day. Shuttles. Downhill. And a healthy dose of mountain-biking fun.

The Ride Day Marbres is the new format offered by the VTT Aure association! Ride, share and be merry! Whether you’re here to send off or just to enjoy the ride, we’ve thought of everything you need to have fun with your fellow enthusiasts.

Spend a day exploring the Porte des Vallées area?s most beautiful enduro stages, at your own pace and according to your own desires. Here, there’s no pressure (except at the refreshment bar) and no stopwatch: just good riding among friends!

The concept:

A free format accessible to all, riders and companions alike

No set course

GPS tracks for adventure

Guidance at the start of the special stages (as a group)

Shuttles (shuttles + trailers) to link downhill runs without burning out on the way up

Program:

Coffee from 8:30, Ilhet

Shuttle every 30 minutes during the day

Lunchtime refreshments at the Marble Stand

Entertainment and games to try and win prizes!

Bike wash stand

L’événement Ride Day Marbre Ilhet a été mis à jour le 2026-04-24 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65