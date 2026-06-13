Les Angles

RIFLE DES COMMERCANTS

Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

A la quine ou au carton plein, venez tenter votre chance dans une ambiance survoltée pour essayer de gagner jambons, forfaits de ski, appareil électro ménagers, …

Buvette et restauration sur place.

Organisée par l’Association des Commerçants.

Sall…

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Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Whether you’re playing for a five-number win or a full house, come try your luck in a lively atmosphere for a chance to win hams, ski passes, home appliances, and more…

Refreshments and food available on site.

Organized by the Merchants’ Association.

Sall…

L’événement RIFLE DES COMMERCANTS Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION