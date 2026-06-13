RIFLE DES COMMERCANTS Les Angles
RIFLE DES COMMERCANTS Les Angles mercredi 19 août 2026.
Les Angles
RIFLE DES COMMERCANTS
Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
A la quine ou au carton plein, venez tenter votre chance dans une ambiance survoltée pour essayer de gagner jambons, forfaits de ski, appareil électro ménagers, …
Buvette et restauration sur place.
Organisée par l’Association des Commerçants.
Sall…
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Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re playing for a five-number win or a full house, come try your luck in a lively atmosphere for a chance to win hams, ski passes, home appliances, and more…
Refreshments and food available on site.
Organized by the Merchants’ Association.
Sall…
L’événement RIFLE DES COMMERCANTS Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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