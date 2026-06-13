Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RIFLE DES COMMERCANTS Les Angles

RIFLE DES COMMERCANTS Les Angles mercredi 19 août 2026.

Adresse : Avenue de Mont Louis

Ville : 66210 Les Angles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Les Angles

RIFLE DES COMMERCANTS

Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

A la quine ou au carton plein, venez tenter votre chance dans une ambiance survoltée pour essayer de gagner jambons, forfaits de ski, appareil électro ménagers, …
Buvette et restauration sur place.
Organisée par l’Association des Commerçants.

Sall…
  .

Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76  lesanglesinfos@les-angles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re playing for a five-number win or a full house, come try your luck in a lively atmosphere for a chance to win hams, ski passes, home appliances, and more…
Refreshments and food available on site.
Organized by the Merchants’ Association.

Sall…

L’événement RIFLE DES COMMERCANTS Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION

À voir aussi à Les Angles (Pyrénées-Orientales)