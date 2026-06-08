Guémené-Penfao

Rire et Santé Conférence-Spectacle Clownesque

Salle des Fêtes Guémené-Penfao Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

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Salle des Fêtes Guémené-Penfao 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 28 43 17 laclownerie@free.fr

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English :

L’événement Rire et Santé Conférence-Spectacle Clownesque Guémené-Penfao a été mis à jour le 2026-06-08 par ADT44