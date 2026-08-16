Informations pratiques

Les Deux Alpes

Rise Festival

Les Deux Alpes Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-05

Party on top of the World

Une semaine de neige, de ski, de snowboard et de musique dans les Alpes françaises.

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Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +44 113 868 1074 hello@risefestival.co.uk

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English : Rise Festival

Party on top of the World

An action-packed week of snow, music, and festivities held in the incredible snow-covered village of Les 2 Alpes France.

L’événement Rise Festival Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme des 2 Alpes