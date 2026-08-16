Rise Festival Les Deux Alpes
samedi 5 décembre 2026 · Les Deux Alpes
Informations pratiques
Les Deux Alpes
Rise Festival
Les Deux Alpes Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-05
Party on top of the World
Une semaine de neige, de ski, de snowboard et de musique dans les Alpes françaises.
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Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +44 113 868 1074 hello@risefestival.co.uk
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English : Rise Festival
Party on top of the World
An action-packed week of snow, music, and festivities held in the incredible snow-covered village of Les 2 Alpes France.
L’événement Rise Festival Les Deux Alpes a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme des 2 Alpes