Rivages méditerranéens opus II, poésie féminine du Moyen Age Kermouster Lézardrieux
Rivages méditerranéens opus II, poésie féminine du Moyen Age Kermouster Lézardrieux samedi 11 juillet 2026.
Lézardrieux
Rivages méditerranéens opus II, poésie féminine du Moyen Age
Kermouster Chapelle de Kermouster Lézardrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Une balade sur les rives de la Méditerranée, ça vous dit ?
Ce concert voyage dans la poésie des femmes qui ont vécu sur le pourtour de cette mer, d’une culture à l’autre. Les musiques ont été crées spécialement pour ces textes permettant d’associer littérature ancienne et modernité, et de participer à la mise en lumière du génie de toutes ces femme, la plupart du temps restées anonymes. De ces siècles pourtant lointains, leur propos reste toujours d’une langue et d’une actualité étonnantes. .
Kermouster Chapelle de Kermouster Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 53 23 71
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English :
L’événement Rivages méditerranéens opus II, poésie féminine du Moyen Age Lézardrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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