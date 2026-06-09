Rivages méditerranéens opus II, poésie féminine du Moyen Age Kermouster Lézardrieux

Lézardrieux

Rivages méditerranéens opus II, poésie féminine du Moyen Age

Kermouster Chapelle de Kermouster Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une balade sur les rives de la Méditerranée, ça vous dit ?

Ce concert voyage dans la poésie des femmes qui ont vécu sur le pourtour de cette mer, d’une culture à l’autre. Les musiques ont été crées spécialement pour ces textes permettant d’associer littérature ancienne et modernité, et de participer à la mise en lumière du génie de toutes ces femme, la plupart du temps restées anonymes. De ces siècles pourtant lointains, leur propos reste toujours d’une langue et d’une actualité étonnantes. .

Kermouster Chapelle de Kermouster Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 53 23 71

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English :

L’événement Rivages méditerranéens opus II, poésie féminine du Moyen Age Lézardrieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose