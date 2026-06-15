Lézard fête Brassens Salle Georges Brassens Lézardrieux
Lézard fête Brassens Salle Georges Brassens Lézardrieux dimanche 26 juillet 2026.
Lézardrieux
Lézard fête Brassens
Salle Georges Brassens Port de Lézardrieux Lézardrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:30:00
fin : 2026-07-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Lézardrieux fête Brassens Dimanche 26 juillet 2026
La commune de Lézardrieux rend hommage à Georges Brassens lors d’une journée exceptionnelle placée sous le signe de la chanson française, de la convivialité et du partage.
Tout au long de la journée, habitants, visiteurs et amoureux de l’œuvre de Brassens pourront profiter d’animations, de concerts gratuits et d’une exposition dédiée à l’artiste dans le cadre privilégié du port de Lézardrieux.
Au programme:
– 10h30 Conférence
Georges Brassens, de Sète à Lézardrieux par Yvan Perey
Maison de la Mer
Entrée libre
– Concerts gratuits sur le port
14h30 Clément Hervo
15h10 Les Moyens du Bord
16h00 Sous les Paupières
17h00 Les Chats Lents
– À partir de 17h
Exposition temporaire consacrée à Georges Brassens dans l’entrée de la Salle Georges Brassens.
– Soirée exceptionnelle
21h15 Joël Favreau en concert
Dernier guitariste de Georges Brassens, Joël Favreau propose un concert exceptionnel à la Salle Georges Brassens.
Première partie à 20h30
Clément Hervo, Tino et François interprètent les plus belles chansons du répertoire de Brassens.
Tarif 15 €
Une journée festive et chaleureuse pour célébrer l’héritage de Georges Brassens au cœur du Trégor, entre musique, rencontres et émotion.
Billetterie disponible en mairie de Lézardrieux et en ligne.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment unique autour de l’univers de Brassens ! ?????? .
Salle Georges Brassens Port de Lézardrieux Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Lézard fête Brassens Lézardrieux a été mis à jour le 2026-06-15 par SITARMOR
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