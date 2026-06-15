Lézard fête Brassens Salle Georges Brassens Lézardrieux

Lézardrieux

Lézard fête Brassens

Salle Georges Brassens Port de Lézardrieux Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:30:00

fin : 2026-07-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Lézardrieux fête Brassens Dimanche 26 juillet 2026

La commune de Lézardrieux rend hommage à Georges Brassens lors d’une journée exceptionnelle placée sous le signe de la chanson française, de la convivialité et du partage.

Tout au long de la journée, habitants, visiteurs et amoureux de l’œuvre de Brassens pourront profiter d’animations, de concerts gratuits et d’une exposition dédiée à l’artiste dans le cadre privilégié du port de Lézardrieux.

Au programme:

– 10h30 Conférence

Georges Brassens, de Sète à Lézardrieux par Yvan Perey

Maison de la Mer

Entrée libre

– Concerts gratuits sur le port

14h30 Clément Hervo

15h10 Les Moyens du Bord

16h00 Sous les Paupières

17h00 Les Chats Lents

– À partir de 17h

Exposition temporaire consacrée à Georges Brassens dans l’entrée de la Salle Georges Brassens.

– Soirée exceptionnelle

21h15 Joël Favreau en concert

Dernier guitariste de Georges Brassens, Joël Favreau propose un concert exceptionnel à la Salle Georges Brassens.

Première partie à 20h30

Clément Hervo, Tino et François interprètent les plus belles chansons du répertoire de Brassens.

Tarif 15 €

Une journée festive et chaleureuse pour célébrer l’héritage de Georges Brassens au cœur du Trégor, entre musique, rencontres et émotion.

Billetterie disponible en mairie de Lézardrieux et en ligne.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment unique autour de l’univers de Brassens ! ?????? .

Salle Georges Brassens Port de Lézardrieux Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Lézard fête Brassens Lézardrieux a été mis à jour le 2026-06-15 par SITARMOR