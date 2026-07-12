AGENDA · Lézardrieux
Salon nautique Lézardrieux
mercredi 15 juillet 2026 · Lézardrieux
Informations pratiques
Lézardrieux
Salon nautique
Le port Lézardrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-15
Exposition de bateaux et de matériels. Essais de bateaux. Plus de renseignements à venir. .
Le port Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 92 20 10 20
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English :
L’événement Salon nautique Lézardrieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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