Informations pratiques

Lézardrieux

Salon nautique

Le port Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-15

Exposition de bateaux et de matériels. Essais de bateaux. Plus de renseignements à venir. .

Le port Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 92 20 10 20

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English :

L’événement Salon nautique Lézardrieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose