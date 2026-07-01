Informations pratiques

Lézardrieux

Brocante de Kermouster

Kermouster Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Brocante de Kermouster toute la journée. .

Kermouster Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 10 20

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English :

L’événement Brocante de Kermouster Lézardrieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose