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AGENDA · Lézardrieux

Brocante de Kermouster Lézardrieux

dimanche 12 juillet 2026 · Lézardrieux

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Kermouster
Ville
22740 Lézardrieux
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lézardrieux

Brocante de Kermouster

Kermouster Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Brocante de Kermouster toute la journée.   .

Kermouster Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 10 20 

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English :

L’événement Brocante de Kermouster Lézardrieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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