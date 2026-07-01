AGENDA · Lézardrieux
Brocante de Kermouster Lézardrieux
dimanche 12 juillet 2026 · Lézardrieux
Informations pratiques
Lézardrieux
Brocante de Kermouster
Kermouster Lézardrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Brocante de Kermouster toute la journée. .
Kermouster Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 10 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocante de Kermouster Lézardrieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Lézardrieux (Côtes-d'Armor)
- Rivages méditerranéens opus II, poésie féminine du Moyen Age Kermouster Lézardrieux 11 juillet 2026
- Classic Channel Regatta Rue du Port Lézardrieux 12 juillet 2026
- Feu d’artifice Lézardrieux 14 juillet 2026
- Lézard fête Brassens Salle Georges Brassens Lézardrieux 26 juillet 2026
- Folies baroques Eglise St Jean Baptiste Lézardrieux 28 juillet 2026