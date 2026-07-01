Informations pratiques

Lézardrieux

Festina Lente

Le port Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Spectacle aérien sur voilier. Pour tout public, prix libre, sans réservation. Buvette et petite restauration toute la journée. .

Le port Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 10 20

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English :

L’événement Festina Lente Lézardrieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose