AGENDA · Lézardrieux
Festina Lente Lézardrieux
mercredi 15 juillet 2026 · Lézardrieux
Informations pratiques
Lézardrieux
Festina Lente
Le port Lézardrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Spectacle aérien sur voilier. Pour tout public, prix libre, sans réservation. Buvette et petite restauration toute la journée. .
Le port Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 10 20
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English :
L’événement Festina Lente Lézardrieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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