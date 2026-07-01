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AGENDA · Lézardrieux

Festina Lente Lézardrieux

mercredi 15 juillet 2026 · Lézardrieux

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Le port
Ville
22740 Lézardrieux
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lézardrieux

Festina Lente

Le port Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Spectacle aérien sur voilier. Pour tout public, prix libre, sans réservation. Buvette et petite restauration toute la journée.   .

Le port Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 10 20 

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English :

L’événement Festina Lente Lézardrieux a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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