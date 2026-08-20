Rive droite de la Sallanche : évolution et modernité, Gare SNCF de Sallanches, Sallanches

Informations pratiques

Rive droite de la Sallanche : évolution et modernité Dimanche 20 septembre, 10h00 Gare SNCF de Sallanches Haute-Savoie

Nombre de places limité. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Au fil d’une balade, du quartier de la Gare à la place Charles-Albert, vous plongerez dans l’histoire commerciale et touristique de Sallanches entre la fin du XIXᵉ siècle et la première moitié du XXᵉ siècle. Anciens commerces, hôtel et usine reconvertis en logements, mais aussi remarquables maisons bourgeoises, jalonnent le parcours et témoignent de l’évolution de la ville et de son patrimoine.

Gare SNCF de Sallanches 30, Rue Hauterive 74700 Sallanches Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 58 04 25 »}] La gare de Sallanches – Combloux – Megève est une gare ferroviaire française située sur le territoire de la commune de Sallanches à proximité des stations de sports d’hiver de Combloux et de Megève

Au fil d’une balade, du quartier de la Gare à la place Charles-Albert, vous plongerez dans l’histoire commerciale et touristique de Sallanches entre la fin du XIXᵉ siècle et la première moitié du XXᵉ…

© Océane Casanova / Sallanches tourisme