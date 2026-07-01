Rivières en folie Stade de foot de Rivières Rivières

samedi 25 juillet 2026 · Stade de foot de Rivières · Rivières

Informations pratiques

Rivières

Rivières en folie

Stade de foot de Rivières Rue du stade Rivières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 07:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Nous organisons notre fête de village: Rivières en folie.

Retrouvez nous de 7h-16h pour notre Bric a brac (emplacement à 1.50 euros le mètre sans réservation) .

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Stade de foot de Rivières Rue du stade Rivières 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 05 01 rivieresenfolie@gmail.com

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English :

We’re organizing our village fête: Rivières en folie.

Join us from 7am-4pm for our Bric a brac (1.50 euros per meter without reservation).

L’événement Rivières en folie Rivières a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord