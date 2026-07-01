Rivières en folie Stade de foot de Rivières Rivières
samedi 25 juillet 2026 · Stade de foot de Rivières · Rivières
Informations pratiques
Rivières
Rivières en folie
Stade de foot de Rivières Rue du stade Rivières Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 07:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Nous organisons notre fête de village: Rivières en folie.
Retrouvez nous de 7h-16h pour notre Bric a brac (emplacement à 1.50 euros le mètre sans réservation) .
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Stade de foot de Rivières Rue du stade Rivières 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 05 01 rivieresenfolie@gmail.com
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English :
We’re organizing our village fête: Rivières en folie.
Join us from 7am-4pm for our Bric a brac (1.50 euros per meter without reservation).
L’événement Rivières en folie Rivières a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord