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AGENDA · Rivières

Rivières en folie Stade de foot de Rivières Rivières

samedi 25 juillet 2026 · Stade de foot de Rivières · Rivières

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Stade de foot de Rivières
Adresse
Rue du stade
Ville
16110 Rivières
Département
Charente
Tarif

Rivières

Rivières en folie

Stade de foot de Rivières Rue du stade Rivières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 07:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Nous organisons notre fête de village: Rivières en folie.
Retrouvez nous de 7h-16h pour notre Bric a brac (emplacement à 1.50 euros le mètre sans réservation) .
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Stade de foot de Rivières Rue du stade Rivières 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 62 05 01  rivieresenfolie@gmail.com

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English :

We’re organizing our village fête: Rivières en folie.
Join us from 7am-4pm for our Bric a brac (1.50 euros per meter without reservation).

L’événement Rivières en folie Rivières a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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