Visite commentée de la chapelle Notre-Dame-du-Rosaire, Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire, Rivières

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle Notre-Dame-du-Rosaire 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez cette chapelle rurale située à Rivières, datant du XIIIe ou du XIVe siècle.

Construit en pisé, cet édifice est actuellement en cours de restauration par les bénévoles de l’association Patrimoine en Cœurs.

Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire Rue de la courtade Haute, 81600 Rivières Rivières 81600 Tarn Occitanie 06 04 48 96 70 https://mairie-rivieres.com/ Chapelle datant du XVIIIe siècle avec un clocher-mur. Construite en pisé, sans chapelles annexes, cet église est l’heure actuelle en état d’abandon et mérite d’être rénovée. Accessible à pieds ou en voiture. Parking proche.

Chapelle rurale sise à RIVIERES datant du 13 ou 14ème sièle, en pisé. Cet édifice est en cours de restauration oar l’association de bénévoles PATRIMOINE EN COEURS.

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