La Baule-Escoublac

Road trip solidaire à moto

Parking des Floralie La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-08

Nous organisons au mois de juin un évènement sur une semaine Road trip solidaire à moto . Dans ce cadre, chaque jour a lieu dans une ville différente une balade à moto pour se déplacer vers une nouvelle ville, et une action de sensibilisation dans cette même ville. Ce projet, nous a permis de remporter le 1er prix des Trophées de la Vie Locale de Briec 2026.

Nous nous arrêtons à La Baule du 7 au 8 juin. Voici donc notre programme (Flyers ci-joint)

Dimanche 7 juin

– Arrivée des motos à La Baule à partir de 11h

– Atelier langue des signes et une boisson incluse chez Les Fils à Maman de 15h à 16h30 ou de 16h30 à 18h

Lundi 8 juin

– Départ des motos de La Baule direction les Sables d’Olonne à 11h

La réservation est obligatoire en amont sur notre HelloAsso. Pour toutes personnes ayant des difficultés à payer sur internet, il est toutefois possible de nous contacter pour réserver autrement.

Toutes les recettes reviendront à l’association afin de financer des appareils facilitant l’inclusion des malentendants (microphones déportés et gilets vibrants). .

Parking des Floralie La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 56 48 73

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English :

L’événement Road trip solidaire à moto La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44