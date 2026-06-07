Road trip solidaire à moto La Baule-Escoublac
Road trip solidaire à moto La Baule-Escoublac dimanche 7 juin 2026.
La Baule-Escoublac
Road trip solidaire à moto
Parking des Floralie La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07 2026-06-08
Nous organisons au mois de juin un évènement sur une semaine Road trip solidaire à moto . Dans ce cadre, chaque jour a lieu dans une ville différente une balade à moto pour se déplacer vers une nouvelle ville, et une action de sensibilisation dans cette même ville. Ce projet, nous a permis de remporter le 1er prix des Trophées de la Vie Locale de Briec 2026.
Nous nous arrêtons à La Baule du 7 au 8 juin. Voici donc notre programme (Flyers ci-joint)
Dimanche 7 juin
– Arrivée des motos à La Baule à partir de 11h
– Atelier langue des signes et une boisson incluse chez Les Fils à Maman de 15h à 16h30 ou de 16h30 à 18h
Lundi 8 juin
– Départ des motos de La Baule direction les Sables d’Olonne à 11h
La réservation est obligatoire en amont sur notre HelloAsso. Pour toutes personnes ayant des difficultés à payer sur internet, il est toutefois possible de nous contacter pour réserver autrement.
Toutes les recettes reviendront à l’association afin de financer des appareils facilitant l’inclusion des malentendants (microphones déportés et gilets vibrants). .
Parking des Floralie La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 56 48 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Road trip solidaire à moto La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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