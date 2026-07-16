ROADRUNNERS, Salle de La Cité, Rennes

Informations pratiques

ROADRUNNERS Vendredi 30 octobre, 20h00 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine

Tarif location frais inclus : 29 € / Tarif sur place : 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:30:00+01:00

Fin : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:30:00+01:00

« Empruntant son nom au personnage emblématique de Chuck Jones et au classique de Bo Diddley, les Roadrunners ont gravé l’histoire du rock français en une quinzaine d’années, soit de 1982 à 1996, et six albums. Conjuguant le sens inné des mélodies des Beatles, l’énergie pure des Jam et la classe des Dogs, les Havrais ont livré plus d’un millier de concerts incandescents essentiellement dans l’Hexagone mais aussi à l’étranger -des États-Unis jusqu’en Belgerie. L’une des rares formations françaises à manier le franglish à travers des textes ultra-chiadés de Frandol, les Road, pour les intimes, étaient souvent, lors de ces concerts telluriques le meilleur groupe de scène de rock français et parfois aussi le meilleur groupe de scène de rock tout court. »

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Les Roadrunners ont gravé l’histoire du rock français en une quinzaine d’années, soit de 1982 à 1996, et six albums. Cette tournée de reformation passera par Rennes le 30 Octobre 26, salle de la Cité.

DR