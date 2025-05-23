ROBERTO ALAGNA – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

ROBERTO ALAGNA Début : 2026-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : ROBERTO ALAGNARoberto ALAGNA nous propose un récital ensoleillé de chansons italiennes dans un écrin purement acoustique. Accompagné à la guitare par Jean-Félix LALANNE, ainsi qu’àl’accordéon et aux percussions, le ténor interprète les plus belles mélodies traditioonnelles et contemporaines qui ont marqué son parcours et nourri ses inspirations.Une fête éclatante et mille sentiments à partager aux accents d’Abballati, C’è la Luna mezzo mare, Tu vuo fa l’americano, Dicitencelle vuje, O Sole mio, Maruzzella, Si maritau Rosa, Parla più piano, Caruso et bien d’autres chansons encore, napolitaines ou tarentelles siciliennes endiablées !Une promenade lumineuse sur le Boulevard des Italiens, entre émotion et passion, au rythme du patrimoine musical méditerranéen.

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84