ROBERTO ALAGNA – GARE DU MIDI Biarritz

ROBERTO ALAGNA Début : 2026-02-11 à 20:00. Tarif : – euros.

EUTERPE PROMOTIONS PRÉSENTE : ROBERTO ALAGNARoberto ALAGNA nous propose un récital de chansons italiennes dans un écrin purement acoustique accompagné de la guitare de Jean-Félix LALANNE et de l’accordéon de Roland ROMANELLI. Ce répertoire est un mélange des chansons qui ont bercé son enfance, de chansons qu’il a lui-même jouées en cabaret à ses débuts et de chansons originales écrites dans la plus pure tradition de la mélodie italienne. Un chemin ensoleillé à travers la musique méditerranéenne sur le boulevard des Italiens.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64