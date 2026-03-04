Roberval et sa belle pelouse ! Roberval

Roberval et sa belle pelouse !

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Quoi de plus agréable qu’une sortie nature dominicale à la rencontre des espèces qui logent au cœur des pelouses sèches à l’aube de l’été ? Venez passer votre dimanche après-midi en notre compagnie, dans la bonne humeur!

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNE DE ROBERVAL et SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU PNR OISE PAYS DE FRANCE, dans le cadre de Hauts-de-France Nature. .

Roberval 60410 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org

