Roberval et sa belle pelouse ! Roberval dimanche 7 juin 2026.
Roberval Oise
Quoi de plus agréable qu’une sortie nature dominicale à la rencontre des espèces qui logent au cœur des pelouses sèches à l’aube de l’été ? Venez passer votre dimanche après-midi en notre compagnie, dans la bonne humeur!
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNE DE ROBERVAL et SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU PNR OISE PAYS DE FRANCE, dans le cadre de Hauts-de-France Nature. .
Roberval 60410 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org
English :
Roberval and its beautiful lawn!
