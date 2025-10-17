Robin Gomez Scènacle Besançon
Robin Gomez Scènacle Besançon jeudi 5 mars 2026.
Robin Gomez
Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-03-05 20:00:00
fin : 2026-03-05
Début : 2026-03-05 20:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Véritable phénomène de l’humour, Robin Gomez cumule plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses vidéos courtes, inventives et décalées, sous le pseudo @la_robs. En 2024, il passe du virtuel au réel et repousse les limites sur scène, pour offrir un spectacle explosif, drôle et généreux.
L’occasion unique de le découvrir en live, de vivre avec lui un moment aussi intense qu’inoubliable. maginez l’énergie de 1000 vidéos… mais en vrai, en plus long, et encore plus drôle.
Un show que certains viennent revoir plusieurs fois, sans jamais s’en lasser.
Alors, à votre tour de plonger dans l’univers de Robin Gomez. Vous venez quand ? .
Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
