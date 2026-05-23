Robinson Crusoé, J.Offenbach : Opéra sur écran Théâtre de la Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 20:00 – 22:30

Gratuit : oui Réservation conseillée Gratuit, dans la limite des places disponibles Réservation conseillée : https://www.helloasso.com/associations/association-cinecens/evenements/cinecens-saison-2025-2026 Tout public

Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes s’associent pour proposer un opéra en direct. Quand il passe de l’opérette à l’opéra-comique, Jacques Offenbach ne perd rien de sa fantaisie. Son Robinson Crusoé nous invite à rire de tout et à savourer les facéties vocales et musicales mais aussi l’élégance du « petit Mozart des Champs-Élysées ».On peut faire confiance au metteur en scène, Laurent Pelly, familier de l’univers de Jacques Offenbach, pour prendre à contre-pied, comme beaucoup d’autres avant et après lui, la légende de Robinson Crusoé. Le compositeur avait voulu se moquer de l’exotisme et du goût immodéré des Britanniques pour le colonialisme. Ses questions trouvent leur écho à notre époque : où nous sentons-nous seuls sinon au milieu des autres ? Où et qui sont les pirates et les sauvages d’aujourd’hui ? Une vraie partie de plaisir, mais non sans bouffées de tendresse et de nostalgie, portée par la plume toujours alerte d’un Offenbach prompt à se déchaîner. Projection dès 20h au théâtre de la Gobinière pour 2h35 d’Opéra en direct. Plus d’informations & réservation sur www.cinecens.net.

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr http://www.cinecens.net



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