Rock au manoir, 63 Rue du Tour de ville, Hermanville-sur-Mer

Rock au manoir Vendredi 29 mai, 20h30 63 Rue du Tour de ville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Concert avec le groupe Hits Up dans le jardin illuminé du Manoir de Prébois

63 Rue du Tour de ville 63 Rue du Tour de villeManoir de PréboisHERMANVILLE-SUR-MER Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0779822813 »}]

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