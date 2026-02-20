Rock au manoir, 63 Rue du Tour de ville, Hermanville-sur-Mer
Rock au manoir, 63 Rue du Tour de ville, Hermanville-sur-Mer vendredi 29 mai 2026.
Rock au manoir Vendredi 29 mai, 20h30 63 Rue du Tour de ville Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00
Concert avec le groupe Hits Up dans le jardin illuminé du Manoir de Prébois
63 Rue du Tour de ville 63 Rue du Tour de villeManoir de PréboisHERMANVILLE-SUR-MER Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0779822813 »}]
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