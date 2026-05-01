Visite guidée Les villas de la Digue et autres curiosités à l’arrière du poste de secours Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer

Visite guidée Les villas de la Digue et autres curiosités

à l’arrière du poste de secours Place du Cuirassé Courbet Hermanville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-15 11:45:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-29 2026-06-19

Cette visite vous fera découvrir l’histoire de la villégiature, de l’Art nouveau et de l’urbanisation du front de mer à la fin du XIXᵉ siècle, à travers les villas d’Hermanville-sur-Mer.

La visite est animée par Laura Puech, médiatrice culturelle indépendante Musartdit.

Réservation obligatoire

Cette visite vous fera découvrir l’histoire de la villégiature, de l’Art nouveau et de l’urbanisation du front de mer à la fin du XIXᵉ siècle, à travers les villas d’Hermanville-sur-Mer.

La visite est animée par Laura Puech, médiatrice culturelle indépendante Musartdit.

Réservation obligatoire par SMS ou par mail. .

à l’arrière du poste de secours Place du Cuirassé Courbet Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 6 41 38 18 82 musartdit@gmail.com

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English : Visite guidée Les villas de la Digue et autres curiosités

This tour will introduce you to the history of the holiday resort, Art Nouveau and the urbanisation of the seafront at the end of the XIXᵉ century, through the villas of Hermanville-sur-Mer.

The tour is led by Laura Puech, freelance cultural mediator Musartdit.

Booking essential

L’événement Visite guidée Les villas de la Digue et autres curiosités Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Caen la Mer