Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande Parc municipal Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer

Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande

Parc municipal Mairie Hermanville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande une cinquantaine de musiciens et musiciennes vous donnent rendez-vous dans le parc de la mairie pour une parenthèse musicale enchantée. Un moment convivial et harmonieux à partager en plein air.

Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande une cinquantaine de musiciens et musiciennes vous donnent rendez-vous dans le parc de la mairie pour une parenthèse musicale enchantée. Un moment convivial et harmonieux à partager en plein air. .

Parc municipal Mairie Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 36 18 00 serviceculturel@hermanville-sur-mer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande

Concert by the Harmonie de la Société Musicale Normande: some fifty musicians gather in the grounds of the town hall for an enchanting musical interlude. A convivial and harmonious moment to share in the open air.

L’événement Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Caen la Mer