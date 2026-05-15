Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande Parc municipal Hermanville-sur-Mer
Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande Parc municipal Hermanville-sur-Mer dimanche 21 juin 2026.
Hermanville-sur-Mer
Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande
Parc municipal Mairie Hermanville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande une cinquantaine de musiciens et musiciennes vous donnent rendez-vous dans le parc de la mairie pour une parenthèse musicale enchantée. Un moment convivial et harmonieux à partager en plein air.
Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande une cinquantaine de musiciens et musiciennes vous donnent rendez-vous dans le parc de la mairie pour une parenthèse musicale enchantée. Un moment convivial et harmonieux à partager en plein air. .
Parc municipal Mairie Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 36 18 00 serviceculturel@hermanville-sur-mer.fr
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English : Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande
Concert by the Harmonie de la Société Musicale Normande: some fifty musicians gather in the grounds of the town hall for an enchanting musical interlude. A convivial and harmonious moment to share in the open air.
L’événement Concert de l’Harmonie de la Société Musicale Normande Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Caen la Mer
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