Hermanville-sur-Mer

Festival été zic

La ferme Hermanville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

Venez au festival Été Zic à Hermanville-sur-Mer pour une ambiance rétro et festive, des années hippies au disco, entre musique et bonne humeur.

Tenue d’époque exigée.

Venez participer au festival Été Zic à Hermanville-sur-Mer et plongez dans une ambiance festive et rétro, des années hippies jusqu’à l’ère disco. Au programme musique, bonne humeur et esprit vintage pour une journée placée sous le signe de la fête et du partage.

Tenue d’époque exigée pour une immersion totale dans l’ambiance ! .

La ferme Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 36 18 00

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English : Festival été zic

Come along to the Été Zic festival in Hermanville-sur-Mer for a retro and festive atmosphere, from the hippy years to disco, with music and good humour.

Period dress required.

L’événement Festival été zic Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Caen la Mer