Rock en Stock, Port départemental – Etaples-sur-Mer, Étaples

Rock en Stock 24 – 26 juillet Port départemental – Etaples-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T12:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-26T12:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:58:00+02:00

Trois jours de concerts seront nécessaires pour étancher la soif de bon son sur les bords de Canche. Comme lors des deux éditions précédentes, l’entrée sera gratuite, une formule pensée pour rassembler un maximum de personnes et de familles, car le festival Rock en Stock se veut rassembleur et revendique son caractère familial.

Le site du festival, situé dans un cadre verdoyant, se trouvera à côté de la bouée marine, en plein cœur du parc, à proximité du parking de Maréis, sur le port départemental de la commune.

Côté programmation, tous les styles de la musique actuelle sont représentés : artistes locaux, talents émergents, et figures confirmées dont la notoriété n’est plus à prouver.

L’ouverture du site se fera dès midi chaque jour, avec une fermeture prévue vers 1h30 du matin. Sur place, vous trouverez de quoi vous hydrater et vous restaurer grâce à de nombreux foodtrucks mettant à l’honneur des produits locaux. Entre les concerts, le village du festival proposera de nombreuses animations conviviales et familiales.

Le site sera accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), avec une vue sur la grande scène et des sanitaires adaptés. Cette année, aucun camping ne pourra être proposé sur le nouveau site, mais des solutions d’hébergement sont disponibles via l’Office de Tourisme.

Enfin, la sécurité sera assurée avec un contrôle aux entrées. Les animaux ne sont pas autorisés dans l’enceinte du festival.

Port départemental – Etaples-sur-Mer 1 Bd de l’Impératrice, 62630 Étaples Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.rockenstock.fr/ »}]

Trois jours de concerts seront nécessaires pour étancher la soif de bon son sur les bords de Canche. Musique Rock

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