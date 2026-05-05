ROCK N BEER 2026, Salle des Fetes de Maule., Maule
ROCK N BEER 2026, Salle des Fetes de Maule., Maule samedi 23 mai 2026.
ROCK N BEER 2026 Samedi 23 mai, 19h00 Salle des Fetes de Maule. Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Le Rock n beer revient ! 23 Mai à partir de 19H avec Bad Saints, Benzin et Red Cloud suivi d’un super DJ
Manger, déguster (avec modération) les nouvelles cuvées de La Mauloise
CA VA DECHIRER
Salle des Fetes de Maule. Chaussée Saint Vincent 78580 Maule 78580 Yvelines Île-de-France
Le Rock n beer revient ! 23 Mai à partir de 19H Bad Saints BENZIN