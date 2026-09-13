Rock on stage CLASSIC | André Schmid, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève
mardi 15 septembre 2026 · Le Chaudron - Centre des Musiques Actuelles · Genève
Informations pratiques
Rock on stage CLASSIC | André Schmid Mardi 15 septembre, 20h00 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T20:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T20:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:00:00+02:00
Une soirée incontournable de musique live et de rock made in Genève.
Dès 20h30, le groupe genevois L’affaire Tournesoul ouvrira la soirée avec un set de cover soul, rythm’n’blues et funk.
En seconde partie, Electric Paradise prendra le relais pour un show explosif, enrichi de guests surprises.
Infos :
André Schmid – chanteur de Electric Paradise, BlackStone et BACAS (ex Ça va chier)
076 397 29 10
Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/
Plongez au cœur de la scène rock genevoise
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