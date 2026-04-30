Helléan

Rock & Vide Grenier

Pré communal Helléan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le vide-greniers le plus rock’n’roll du Morbihan est de retour ! Ambiance garantie avec plusieurs groupes en live de 11h à 18h… et jusqu’à 20h cette année pour célébrer la musique comme il se doit Soûl Suspects, Trio Parentheze, Strollad Terry… et bien plus de surprises encore.

Au programme château gonflable, restauration sur place et plein de stands pour chiner vinyles, BD, objets de brocante,… Dès 9h.

Entrée à 1 € avec tombola incluse (gratuit pour les moins de 16 ans). .

Pré communal Helléan 56120 Morbihan Bretagne +33 6 29 80 02 15

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English :

L’événement Rock & Vide Grenier Helléan a été mis à jour le 2026-04-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande