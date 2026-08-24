Rockin’ gone party Salle Polyvalente Jean Ferrat Saint-Rambert-d’Albon

Informations pratiques

Saint-Rambert-d’Albon

Rockin’ gone party

Salle Polyvalente Jean Ferrat Rue du levant Saint-Rambert-d’Albon Drôme

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Paiement à la salle cash ou chèque (pas de CB)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Festival international de Rock’n’Roll 50’s, Country Music et Rhythm’n’Blues avec de nombreux stands, un espace de danse avec parquet, une exposition de véhicules anciens et un Record Hop avec 2 DJ’s.

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Salle Polyvalente Jean Ferrat Rue du levant Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 14 27 99 rockarocky@rockarocky.com

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English :

International 50s Rock ‘n’ Roll, Country Music, and Rhythm ‘n’ Blues Festival featuring numerous booths, a dance floor, a vintage car show, and a Record Hop with two DJs.

L’événement Rockin’ gone party Saint-Rambert-d’Albon a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche