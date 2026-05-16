Rock’n Beer Festival Brasserie La Goule Foussignac
Rock’n Beer Festival Brasserie La Goule Foussignac vendredi 31 juillet 2026.
Foussignac
Rock’n Beer Festival
Brasserie La Goule 8 rue de l’Eglise Foussignac Charente
Tarif : 17 – 17 – 30 EUR
17 € la soirée, 30€ les 2
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-01 02:00:00
Date(s) :
2026-07-31
31 Juillet
20h30 Mister java Rock farfelu & déjanté
22h30 Tribut JJ Goldman
1 Août soirée Tribut rock alternatif et punk rock des année 80 et 90
20h45 Sum 41
22h15 Green day
23h45 The Offspring
Billetterie en ligne uniquement Places limitées
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Brasserie La Goule 8 rue de l’Eglise Foussignac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 87 57
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English : Rock’n Beer Festival
July 31st
8:30 pm Mister java Wacky rock
10:30 pm Tribut JJ Goldman
August 1: Tribut evening Alternative rock and punk rock from the 80s and 90s
8:45pm Sum 41
10:15pm Green Day
11:45pm The Offspring
Online ticketing only Places limited
L’événement Rock’n Beer Festival Foussignac a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Cognac
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