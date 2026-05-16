Rock’n Beer Festival Brasserie La Goule Foussignac

Foussignac

Rock’n Beer Festival

Brasserie La Goule 8 rue de l’Eglise Foussignac Charente

Tarif : 17 – 17 – 30 EUR

17 € la soirée, 30€ les 2

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-08-01 02:00:00

Date(s) :

2026-07-31

31 Juillet

20h30 Mister java Rock farfelu & déjanté

22h30 Tribut JJ Goldman



1 Août soirée Tribut rock alternatif et punk rock des année 80 et 90

20h45 Sum 41

22h15 Green day

23h45 The Offspring



Billetterie en ligne uniquement Places limitées

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Brasserie La Goule 8 rue de l’Eglise Foussignac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 87 57

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English : Rock’n Beer Festival

July 31st

8:30 pm Mister java Wacky rock

10:30 pm Tribut JJ Goldman

August 1: Tribut evening Alternative rock and punk rock from the 80s and 90s

8:45pm Sum 41

10:15pm Green Day

11:45pm The Offspring

Online ticketing only Places limited

L’événement Rock’n Beer Festival Foussignac a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Cognac