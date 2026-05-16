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Rock’n Beer Festival Brasserie La Goule Foussignac

Rock’n Beer Festival Brasserie La Goule Foussignac vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Brasserie La Goule

Adresse : 8 rue de l'Eglise

Ville : 16200 Foussignac

Département : Charente

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 17 17 30 17 € la soirée, 30€ les 2

Foussignac

Rock’n Beer Festival

Brasserie La Goule 8 rue de l’Eglise Foussignac Charente

Tarif : 17 – 17 – 30 EUR

17 € la soirée, 30€ les 2

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-01 02:00:00

Date(s) :
2026-07-31

31 Juillet
20h30 Mister java Rock farfelu & déjanté
22h30 Tribut JJ Goldman

1 Août soirée Tribut rock alternatif et punk rock des année 80 et 90
20h45 Sum 41
22h15 Green day
23h45 The Offspring

Billetterie en ligne uniquement Places limitées
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Brasserie La Goule 8 rue de l’Eglise Foussignac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 87 57 

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English : Rock’n Beer Festival

July 31st
8:30 pm Mister java Wacky rock
10:30 pm Tribut JJ Goldman

August 1: Tribut evening Alternative rock and punk rock from the 80s and 90s
8:45pm Sum 41
10:15pm Green Day
11:45pm The Offspring

Online ticketing only Places limited

L’événement Rock’n Beer Festival Foussignac a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Cognac

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