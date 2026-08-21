ROCK’N’ROLL À M’BARAQUE, SALLE DE SPECTACLE DU MOULIN, Wavrin

Informations pratiques

ROCK’N’ROLL À M’BARAQUE Dimanche 27 septembre, 16h00 SALLE DE SPECTACLE DU MOULIN Nord

7,50€ réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00

« Rock N Roll à m’baraque »

Comment bien vieillir sans (trop) enquiquiner les autres.

Depuis que Jeannette, sa femme, est partie, Auguste, septuagénaire tout à tour exaspérant,drôle et poignant, s’ennuie malgré ses cinq chats et s’obstine pourtant à rester seul dans sa vieille baraque au milieu d’un village qui se meurt. Rester, partir ?

Que faire pour l’aider, se dit Magalie sa belle-fille? Quels moyens pour rompre la solituded’un vieux bonhomme tétu viscéralement attaché à sa baraque.

Que propose notre société?

D’une situation préoccupante, l’auteur offre une vraie comédie pleine de joyeuses surprises,de rebondissements, de rires et d’émotions.

Très ancrée dans la culture de notre région (Auguste parle un patois authentique) cette pièce pose une question universelle : vieillir, oui bien sûr mais avec qui ? Où ? Comment ? Et sanstrop tourmenter l’entourage…

Au travers de diverses situations vraiment cocasses on perçoit la critique d’une société qui propose de fausses solutions à un vrai problème.

SALLE DE SPECTACLE DU MOULIN 3 RUE ROGER SALENGRO 59136 WAVRIN Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 51 73 50 66 »}, {« type »: « email », « value »: « centreculturelmoulinwavrin@gmail.com »}]

THÉÂTRE PATOISANT