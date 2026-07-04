Informations pratiques

Tancon

Rock’n’Roll Circus 2

91 route de la Madone Tancon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 13 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15

Nouveau spectacle de la compagnie Tempo !

Vous avez aimé le 1, vous adorerez le 2 ! Rock’n’Roll Circus 2 prend la route avec 8 artistes à couper le souffle. Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir le fildefériste Jérémy Salar, l’un des meilleurs dans sa discipline, la merveilleuse circassienne de la région Camille Brachet, aux chaînes aériennes et le grand retour de l’époustouflant équilibriste, Tisto ! Il présentera un numéro original d’arbalètes, en duo avec Louison Cancel, qui revient vous émerveiller avec son cerceau aérien. Sans oublier les incontournables de la compagnie Tempo la charmante Michelle Wignall, le talentueux Alexandre Frénéa, le drôlissime clown Antonio et Gabriel Keller, notre batteur hors pair ! .

91 route de la Madone Tancon 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 78 66 26 contact@compagnietempo.com

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English :

L’événement Rock’n’Roll Circus 2 Tancon a été mis à jour le 2026-07-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais