Rodrigo y Gabriela, STEREOLUX, Nantes
samedi 27 mars 2027 · STEREOLUX · Nantes
Informations pratiques
Rodrigo y Gabriela Samedi 27 mars 2027, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique
Prévente : 38€ | Carte Stereolux : 33€ | Abonné·e partenaire : 33€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-27T20:00:00+01:00 – 2027-03-27T23:00:00+01:00
Fin : 2027-03-27T20:00:00+01:00 – 2027-03-27T23:00:00+01:00
Venu·es du Mexique, ces deux virtuoses ont créé leur propre style il y a plus de 25 ans, instrumental mais éloquent, où les guitares virevoltent et dialoguent, sans jamais tomber dans la démonstration technique vaine. Aux croisements du rock, du folk, du flamenco et des musiques latines, une puissance percussive impressionnante.
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/rodrigo-y-gabriela-27032027-1900 »}]
Ourhome tour Concert Metal
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