AGENDA · Roffey
Roffey’stival Roffey
dimanche 23 août 2026 · Roffey
Informations pratiques
Roffey
Roffey’stival
Roffey Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Le Roffey’stival, c’est un vide-greniers convivial, un marché des saveurs et des savoir-faire et trois concerts pour rythmer la journée. Sur place restauration, buvette et bonne ambiance garantie ! .
Roffey 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetes.roffey@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Roffey’stival
L’événement Roffey’stival Roffey a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois