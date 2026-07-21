Informations pratiques

Roffey

Roffey’stival

Roffey Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le Roffey’stival, c’est un vide-greniers convivial, un marché des saveurs et des savoir-faire et trois concerts pour rythmer la journée. Sur place restauration, buvette et bonne ambiance garantie ! .

Roffey 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetes.roffey@gmail.com

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English : Roffey’stival

L’événement Roffey’stival Roffey a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois