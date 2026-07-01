Rogny Lanta Rogny-les-Sept-Écluses
mardi 14 juillet 2026 · Rogny-les-Sept-Écluses
Informations pratiques
Rogny-les-Sept-Écluses
Rogny Lanta
l’île Rogny-les-Sept-Écluses Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Prêts à relever le défi ?
À l’occasion du 14 juillet, venez participer à Rogny Lanta.
Composez votre équipe (enfants & adultes) et venez vous affronter dans une série d’épreuves mêlant réflexion, agilité et rapidité. Bonne humeur, esprit d’équipe et fous rires garantis !
Une buvette sera proposée par l’APE des P’tits Artistes.
Alors, qui remportera le titre de meilleur aventurier… ou de meilleure aventurière ?
On vous attend nombreux pour partager un bel après-midi en famille ou entre amis. Mardi 14 juillet, rendez-vous à 15h00 sur l’île. .
l’île Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté rogny-les-7-ecluses@wanadoo.fr
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English : Rogny Lanta
L’événement Rogny Lanta Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-07-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Rogny-les-Sept-Écluses (Yonne)
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