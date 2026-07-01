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AGENDA · Rogny-les-Sept-Écluses

Rogny Lanta Rogny-les-Sept-Écluses

mardi 14 juillet 2026 · Rogny-les-Sept-Écluses

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
l'île
Ville
89220 Rogny-les-Sept-Écluses
Département
Yonne
Tarif

Rogny-les-Sept-Écluses

Rogny Lanta

l’île Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Prêts à relever le défi ?
À l’occasion du 14 juillet, venez participer à Rogny Lanta.
Composez votre équipe (enfants & adultes) et venez vous affronter dans une série d’épreuves mêlant réflexion, agilité et rapidité. Bonne humeur, esprit d’équipe et fous rires garantis !
Une buvette sera proposée par l’APE des P’tits Artistes.
Alors, qui remportera le titre de meilleur aventurier… ou de meilleure aventurière ?
On vous attend nombreux pour partager un bel après-midi en famille ou entre amis. Mardi 14 juillet, rendez-vous à 15h00 sur l’île.   .

l’île Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   rogny-les-7-ecluses@wanadoo.fr

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English : Rogny Lanta

L’événement Rogny Lanta Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-07-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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