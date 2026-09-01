Informations pratiques

Chartres

Roller Biathlon

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour fêter la rentrée, le club C’Chartres roller organise un biathlon ouvert à tous en plein cœur de la place des Épars.

Le principe ? Un mélange de tir à la carabine et de parcours sportif en roller, avec une partie initiation et une partie challenge pour celles et ceux qui souhaitent se mesurer aux autres. Sportif ou non, habitué à la compétition ou simple curieux tout le monde peut participer ! À partir de 6 ans. Tous les niveaux sont les bienvenus. Buvette sur place. .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the start of the school year, the C’Chartres Roller Club is organizing a biathlon open to everyone right in the heart of Place des Épars.

L’événement Roller Biathlon Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES