Roller Biathlon Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Roller Biathlon
Place des Épars Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour fêter la rentrée, le club C’Chartres roller organise un biathlon ouvert à tous en plein cœur de la place des Épars.
Le principe ? Un mélange de tir à la carabine et de parcours sportif en roller, avec une partie initiation et une partie challenge pour celles et ceux qui souhaitent se mesurer aux autres. Sportif ou non, habitué à la compétition ou simple curieux tout le monde peut participer ! À partir de 6 ans. Tous les niveaux sont les bienvenus. Buvette sur place. .
Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
To celebrate the start of the school year, the C’Chartres Roller Club is organizing a biathlon open to everyone right in the heart of Place des Épars.
L’événement Roller Biathlon Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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