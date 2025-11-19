ROMAN DODUIK – COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle

ROMAN DODUIK Début : 2026-05-02 à 21:00. Tarif : – euros.

Vous m’avez peut-être déjà croisé mais pas vraiment vu. Alors j’ai eu envie de me découvrir sur scène pour vous faire partager mes différences, mes aventures et mes rencontres. Je me mets enfin à nu. Soyez rassuré c’est une image, je vais garder mes vêtements car sinon ce serait beaucoup trop cher. Ce nouveau spectacle est à mon image : solaire, drôle, et touchant. Auteur : Roman DODUIK – Henry FEXA – Alexis TRAMONI

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17