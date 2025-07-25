Romance Festival Les infaillibles Creil

Romance Festival Les infaillibles Creil dimanche 8 février 2026.

Romance Festival Les infaillibles

Allée Nelson Creil Oise

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Spectacle | Théâtre | 13 ans et +

Sud Loin­tain Heïdi-Éva Clavier

Imène essaie de comprendre comment sa meilleure amie, Jasmine, tombe dans un terrible piège de mani­pu­la­tion et de recru­te­ment de jeunes. À cela s’ajoute une quête d’amour idéa­li­sée par Inter­net. Née en ligne, la rela­tion entre Jasmine et le jeune homme n’a rien d’une romance. Il s’agit d’une histoire sordide qui conduit l’ado­les­cente vers un extré­misme dange­reux.

Heidi-Éva Clavier met en exergue la fragi­lité d’une jeunesse expo­sée à toutes les violences. Seule face aux spec­ta­teurs, Marion Trémon­tels livre une confi­dence poignante, celle d’une adoles­cente perdue cher­chant des réponses. Sa voix pleine d’hu­ma­nité s’adresse aux camé­ras, à la mère de Jasmine, mais aussi au public, qu’elle ne lâche que très peu du regard, pour mieux les prendre à témoin.

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Spectacle | Théâtre | 13 ans et +

Sud Lointain ? Heïdi-Éva Clavier

Imène tries to understand how her best friend, Jasmine, falls into a terrible trap of manipulation and youth recruitment.

Show programmed by the Commission Jeunes

German :

Aufführung | Theater | 13 Jahre und älter

Weit entfernter Süden ? Heïdi-Éva Clavier

Imène versucht zu verstehen, wie ihre beste Freundin Jasmine in eine schreckliche Falle der Manipulation und Rekrutierung von Jugendlichen gerät.

Von der Jugendkommission programmierte Aufführung

Italiano :

Spettacolo | Théâtre | 13 anni e più

Sud Lointain? Clavicola Heïdi-Éva

Imène cerca di capire come la sua migliore amica, Jasmine, cada in una terribile trappola di manipolazione e reclutamento di giovani.

Spettacolo programmato dalla Commissione Giovani

Espanol :

Espectáculo | Teatro | 13 ans et +

Sud Lointain ? Heïdi-Éva Clavier

Imène intenta comprender cómo su mejor amiga, Jasmine, cae en una terrible trampa de manipulación y captación de jóvenes.

Espectáculo programado por la Comisión de Juventud

