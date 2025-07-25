Romance Festival Les infaillibles Creil
Romance Festival Les infaillibles Creil dimanche 8 février 2026.
Romance Festival Les infaillibles
Allée Nelson Creil Oise
Imène essaie de comprendre comment sa meilleure amie, Jasmine, tombe dans un terrible piège de manipulation et de recrutement de jeunes.
Imène essaie de comprendre comment sa meilleure amie, Jasmine, tombe dans un terrible piège de manipulation et de recrutement de jeunes. À cela s’ajoute une quête d’amour idéalisée par Internet. Née en ligne, la relation entre Jasmine et le jeune homme n’a rien d’une romance. Il s’agit d’une histoire sordide qui conduit l’adolescente vers un extrémisme dangereux.
Heidi-Éva Clavier met en exergue la fragilité d’une jeunesse exposée à toutes les violences. Seule face aux spectateurs, Marion Trémontels livre une confidence poignante, celle d’une adolescente perdue cherchant des réponses. Sa voix pleine d’humanité s’adresse aux caméras, à la mère de Jasmine, mais aussi au public, qu’elle ne lâche que très peu du regard, pour mieux les prendre à témoin.
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Spectacle | Théâtre | 13 ans et +
Sud Lointain ? Heïdi-Éva Clavier
Imène tries to understand how her best friend, Jasmine, falls into a terrible trap of manipulation and youth recruitment.
Show programmed by the Commission Jeunes
German :
Aufführung | Theater | 13 Jahre und älter
Weit entfernter Süden ? Heïdi-Éva Clavier
Imène versucht zu verstehen, wie ihre beste Freundin Jasmine in eine schreckliche Falle der Manipulation und Rekrutierung von Jugendlichen gerät.
Von der Jugendkommission programmierte Aufführung
Italiano :
Spettacolo | Théâtre | 13 anni e più
Sud Lointain? Clavicola Heïdi-Éva
Imène cerca di capire come la sua migliore amica, Jasmine, cada in una terribile trappola di manipolazione e reclutamento di giovani.
Spettacolo programmato dalla Commissione Giovani
Espanol :
Espectáculo | Teatro | 13 ans et +
Sud Lointain ? Heïdi-Éva Clavier
Imène intenta comprender cómo su mejor amiga, Jasmine, cae en una terrible trampa de manipulación y captación de jóvenes.
Espectáculo programado por la Comisión de Juventud
