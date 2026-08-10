Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS SAMEDI 15 AOÛT

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Les tontons givrés, un groupe à l’énergie colorée, aux notes des chansons françaises dansantes. Un spectacle enrobé d’humour entre audace, simplicité et festivité. Ces 3 musiciens vont procurer des souvenirs à toutes les générations;

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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

Les Tontons Givrés, a group bursting with colorful energy, performing lively French songs. A show laced with humor that blends boldness, simplicity, and festivity. These three musicians will create lasting memories for all generations;

L’événement ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS SAMEDI 15 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-08-07 par OT DE FONT ROMEU