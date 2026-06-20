ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 21 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 21 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via vendredi 21 août 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 21 AOÛT
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
AL CHEMIST
Al Chemist est un groupe de rock festif humoristique, le groupe Al Chemist écume depuis de nombreuses années les routes du sud.
Gratuit
.
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
AL CHEMIST
Al Chemist is a fun, humorous rock band that has been touring the South for many years.
Free
L’événement ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 21 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU
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