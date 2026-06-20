UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 21 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 21 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 21 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via vendredi 21 août 2026.

Adresse
84 Avenue Emmanuel Brousse
Ville
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Département
Pyrénées-Orientales
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 21 AOÛT

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

AL CHEMIST

Al Chemist est un groupe de rock festif humoristique, le groupe Al Chemist écume depuis de nombreuses années les routes du sud.

Gratuit
  .

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AL CHEMIST

Al Chemist is a fun, humorous rock band that has been touring the South for many years.

Free

L’événement ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 21 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU

À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)