Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 21 AOÛT

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

AL CHEMIST

Al Chemist est un groupe de rock festif humoristique, le groupe Al Chemist écume depuis de nombreuses années les routes du sud.

Gratuit

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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

AL CHEMIST

Al Chemist is a fun, humorous rock band that has been touring the South for many years.

Free

L’événement ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 21 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU