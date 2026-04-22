Rominou Show Repas Spectacle Le Chalet de la Diligence Larnod

Larnod

Rominou Show Repas Spectacle

Le Chalet de la Diligence 2 route Nationale Larnod Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le moment est venu de clôturer cette saison mémorable en beauté!

Face au succès et aux 9 dates complètes sur le printemps, le Rominou Show ouvre leurs portes pour l’ultimes chance de revoir la saison 1 !

Plongez dans l’univers festif et surprenant des Cabaret Show du Chalet de la Diligence !

Organisées par les propriétaires eux-mêmes, ces soirées pleines d’humour, de musique et de glamour vous promettent un moment inoubliable dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

Le Chalet de la Diligence 2 route Nationale Larnod 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 31 47

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English : Rominou Show Repas Spectacle

L’événement Rominou Show Repas Spectacle Larnod a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON