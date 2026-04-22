Rominou Show Repas Spectacle Le Chalet de la Diligence Larnod
Rominou Show Repas Spectacle Le Chalet de la Diligence Larnod vendredi 1 mai 2026.
Larnod
Rominou Show Repas Spectacle
Le Chalet de la Diligence 2 route Nationale Larnod Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le moment est venu de clôturer cette saison mémorable en beauté!
Face au succès et aux 9 dates complètes sur le printemps, le Rominou Show ouvre leurs portes pour l’ultimes chance de revoir la saison 1 !
Plongez dans l’univers festif et surprenant des Cabaret Show du Chalet de la Diligence !
Organisées par les propriétaires eux-mêmes, ces soirées pleines d’humour, de musique et de glamour vous promettent un moment inoubliable dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .
Le Chalet de la Diligence 2 route Nationale Larnod 25720 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 31 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rominou Show Repas Spectacle
L’événement Rominou Show Repas Spectacle Larnod a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
À voir aussi à Larnod (Doubs)
- Chenecey Buillon n° 57 Larnod Doubs 1 mai 2026
- Découverte des familles de pies-grièches écorcheurs de Larnod Larnod 5 juillet 2026