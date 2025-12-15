Romuald Maufras – SAISON 3 Théâtre Trianon Bordeaux

Romuald Maufras – SAISON 3 Samedi 10 octobre 2026, 18h00 Théâtre Trianon Gironde

28 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T18:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T18:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:30:00+02:00

« SAISON 3 »

À l’image des vidéos de Romuald sur internet, dans son spectacle, il parle du gouvernement, d’écologie, d’éducation, de consommation. Après une « SAISON 2 » en tournée dans toute la France, Romuald revient avec son nouveau spectacle « SAISON 3 » !

Le saviez-vous

Le spectacle est différent tous les ans en fonction de l’actualité, mais toujours aussi drôle !

Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/one-man-show/romuald-maufras »}]

