Paslières

Rond Festival n°2

Ronfet Paslières Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Vendredi soir (20€)/Samedi soir (25€)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le Rond Festival poursuit pour une nouvelle édition son voyage à la croisée des arts, où musique et arts visuels se rencontrent. Il invite familles et ami.es à se rassembler autour d’une programmation engagée et de productions locales et bio à bas prix.

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Ronfet Paslières 63290 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lafermederonfet@gmail.com

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English :

Le Rond Festival continues its journey to the crossroads of the arts, where music and visual arts meet. It invites families and friends to gather around a committed program of low-cost local and organic productions.

L’événement Rond Festival n°2 Paslières a été mis à jour le 2026-04-10 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez