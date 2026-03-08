RONDE DE NUIT AU CIMETIÈRE VIEUX Béziers

RONDE DE NUIT AU CIMETIÈRE VIEUX

avenue du Cimetière Vieux Béziers Hérault

Début : 2026-04-15

fin : 2026-05-29

2026-04-15 2026-05-29 2026-06-12 2026-07-23 2026-08-19 2026-09-24 2026-10-09

Déambulation nocturne musicale et théâtrale explorez les lieux à la lampe torche, guidés par musiciens et conteurs.

Une déambulation nocturne musicale, poétique et théâtrale, dans les allées du Cimetière Vieux. Laissez-vous porter par la magie des lieux, à la nuit tombée, le blanc des tombeaux répondant au noir du ciel…

Cette visite vous invite à une exploration originale, unique, décalée, passionnante et magnifique la visite du Cimetière Vieux, la nuit, lampe torche en main. Musiciens et guides vous accompagnent, éclairant à leur manière statues et chapelles de ces familles biterroises inspirées, artistes, poètes, propriétaires viticoles, entrepreneurs.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

English :

Musical and theatrical nocturnal walk: explore the site by torchlight, guided by musicians and storytellers.

